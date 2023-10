NBA: Joel Embiid y Tyrese Maxey lideran triunfo de Sixers ante Raptors

Los Raptors lideraban 36-27 después del primer cuarto, pero Filadelfia, que perdió el primer partido de la temporada en Milwaukee el jueves, se defendió y dio vuelta en la duela.

"Me siento bien. Me siento confiado. Se nos cayó uno que no deberíamos tener el jueves, así que estábamos decididos a conseguir uno aquí", dijo Maxey.

"Tuvimos un comienzo lento, tenemos que arreglar eso, pero una vez que nos mojamos los pies y los muchachos se sintieron cómodos, realmente ejecutamos y conseguimos paradas, así que eso nos ayudó".

FUENTE: AFP