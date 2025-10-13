NBA: Keegan Murray de los Kings sufrió lesión en el pulgar

El jugador de los Sacramento Kings de la NBA, Keegan Murray, estará fuera de las canchas por más de un mes después de lesionarse el pulgar izquierdo en un partido de exhibición.

Baja en los Kings de la NBA Los Kings informaron el domingo mediante un comunicado del equipo que Murray sufrió una rotura del ligamento colateral cubital del pulgar izquierdo tras lesionarse en el partido del viernes por la noche contra Portland. El equipo indicó que Murray será reevaluado en cuatro a seis semanas.

