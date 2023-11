NBA: Kelly Oubre Jr regresa a las instalaciones de los Sixers después de atropello

Nurse estuvo entre los miembros de la organización de los Sixers que vieron a Oubre en su casa, no lejos del lugar del accidente, durante el día libre del equipo el lunes.

La policía de Filadelfia dijo que el espejo del lado del conductor de un automóvil plateado golpeó a Oubre a las 7:40 pm del sábado mientras cruzaba la calle. Oubre sufrió una costilla rota, laceraciones y otras lesiones variadas. Hay una investigación en curso sobre el incidente y la policía le dijo a The Associated Press en un correo electrónico el martes por la noche que no había ninguna actualización.

Está previsto que Oubre sea reexaminado al final de la semana y en ese momento se podría fijar un calendario para su regreso.

En su primera temporada en Filadelfia desde que firmó un contrato de agente libre por un año a finales del verano, Oubre promedió 16,8 puntos. El lugar de Oubre en la alineación titular el martes por la noche fue ocupado por Robert Covington.

FUENTE: NBA