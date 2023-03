NBA: Kevin Durant regresará a las duelas con los Suns

Shams Charania de The Athletic y Brian Windhorst de ESPN informan que, a menos que Durant sufra un contratiempo, volverá para el partido en casa de Phoenix contra los Minnesota Timberwolves el miércoles. Está catalogado como cuestionable a partir del informe oficial de lesiones del miércoles por la tarde.

Durant se había perdido los últimos 10 juegos del equipo por una lesión en el tobillo que sufrió en los calentamientos previos al juego antes del partido en casa del 8 de marzo contra el Oklahoma City Thunder.

En el momento en que se lesionó, los Suns fijaron el cronograma de regreso de Durant en un mínimo de tres semanas, que sería si jugara contra los Timberwolves.

Los Suns (40-35) tuvieron marca de 4-6 durante la ausencia de Durant y son el sembrado No. 4 en la Conferencia Oeste. Lideran a los Wolves, sembrados No. 6, por 1 1/2 juegos y están detrás de los Sacramento Kings, sembrados No. 3, por cinco juegos.

Durant ha jugado en solo tres juegos, todos en la carretera, desde que llegó a los Suns en un acuerdo de fecha límite de intercambio de gran éxito que envió a Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, cuatro selecciones de primera ronda y otras compensaciones de draft a los Brooklyn Nets.

El 13 veces All-Star se resbaló en el piso durante los calentamientos previos al juego mientras se preparaba para el juego del equipo contra OKC en lo que se suponía que sería su debut en casa.

El video mostró a Durant conduciendo hacia la canasta durante los calentamientos cuando se torció el tobillo izquierdo mientras saltaba. Inmediatamente saltó y continuó con su trabajo previo al juego, pero varios minutos después, los Suns confirmaron que Durant se perdería el juego.

Durant promedió 26,7 puntos y 7,3 rebotes por partido en sus tres partidos con Phoenix.

FUENTE: NBA