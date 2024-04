NBA: Klay Thompson buscará un equipo competitivo en la agencia libre

EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Con la temporada de los Golden State Warriors en juego, Klay Thompson firmó una de las peores actuaciones de su carrera en la NBA y terminó con 0 puntos en el duelo de play-in ante los Kings. Una actuación que, dado que será agente libre este verano, muchos consideran como su despedida de los Golden State Warriors. No obstante, sus compañeros quisieron mandarle ánimos públicamente tras el choque y aseguraron que esperan tenerlo de vuelta el próximo curso, algo que el escolta quiso agradecer.

"Significa mucho para mí. Hemos tenido momentos muy buenos pero también otros malos", afirmó. "Hemos pasado por todo juntos, desde perder unas Finales hasta ganar un anillo o quedarnos fuera de playoffs, así que esto significa mucho. Me hace sentirme muy agradecido por todo lo que he podido vivir junto a ellos".

Esta es la primera vez en que la posibilidad de que Klay salga de Golden State parece real, y de hecho se le preguntó cuál será su prioridad a la hora de elegir destino en verano. Thompson dejó claro entonces que, tras años siendo parte de una de las franquicias más dominantes de la historia, su objetivo es jugar en un equipo con aspiraciones, dando por tanto a entender que la parte económica no será la más determinante.

Klay Thompson quiere seguir ganando en la NBA

"Quiero seguir ganando. Cuando vienes de varias temporadas ganadoras no quieres salir de ahí, así que me gustaría estar en esa posición otra vez. Un quinto anillo estaría bien y creo que todavía puede estar a mi alcance. Al margen de eso, tengo que pensar qué es lo que me haría feliz en los últimos años de mi carrera".

No obstante, si algo quiso dejar claro es que no tiene prisa en tomar la decisión: "Estamos a 17 de abril, así que no creo que tenga que empezar a pensar en eso tan rápido. ¿Cuándo empieza la agencia libre? ¿El 1 de julio? Bueno, entonces tengo tiempo por delante", añadió.

FUENTE: NBA MANIACS