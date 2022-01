NBA: Kyrie Irving hará su debut en la temporada el miércoles

El base de los Brooklyn Nets , Kyrie Irving , aún no ha jugado para el equipo esta temporada, pero se espera que eso cambie a mediados de semana. Según Shams Charania de The Athletic, Irving hará su debut en la temporada de NBA el miércoles contra los Indiana Pacers.

"No voy a mentir", dijo Irving. “Ha sido relativamente difícil de ver desde la banda. … Pero si tengo la oportunidad de entrar a la cancha y jugar con algunos de mis compañeros de equipo, incluso si es solo de gira para los partidos fuera de casa, estoy agradecido por esa oportunidad ”.

Kyrie Irving no ha jugado esta temporada porque no está vacunado y, por lo tanto, no cumple con las reglas locales en Nueva York con respecto a quienes trabajan en la ciudad. Los Brooklyn Nets decidieron a principios de este mes que era el momento adecuado para que Irving regresara al menos para los juegos fuera de casa, excluyendo los de Toronto y San Francisco debido a las políticas locales en esas ciudades, en una medida que representó un cambio significativo en el pensamiento anterior de Brooklyn de que no querría que el perenne All-Star fuera un jugador de medio tiempo.

Los Brooklyn Nets, con el líder anotador de la NBA Kevin Durant y James Harden a la cabeza, han estado entre los mejores equipos de la liga hasta ahora, incluso sin Irving. Brooklyn sigue a los Bulls de Chicago por 1 juego por el sembrado No. 1 en la Conferencia Este después de perder sus últimos dos juegos en casa ante los 76ers de Filadelfia y los Clippers de Los Ángeles.

Luego de la derrota ante los Clippers, Durant sonó después de que Brooklyn perdiera ante un equipo que, en su opinión, daban por sentado.

"Simplemente nos relajamos demasiado", dijo Durant, según Nick Friedell de ESPN . “Nos levantamos 10, fallamos una bandeja o volteamos la pelota, y ellos logran un contraataque, permiten un triple en línea recta, como dijo el entrenador [Steve Nash], no merecíamos ganar este juego. Llegamos aquí con una actitud de júbilo. Pensando que íbamos a entrar en una W. "

El entrenador de los Brooklyn Nets, Steve Nash, dijo durante el partido de los Clippers que Irving, quien recientemente se reincorporó al equipo y está trabajando para su debut en la temporada, luce muy bien en la práctica.

“Creo que está en camino. Se está acercando ”, dijo Nash. "Solo tenemos que asegurarnos de no tomar una decisión apresurada, pero está llegando".

El guardia reserva de los Nets, Patty Mills, espera con ansias lo que Irving puede agregar al juego del equipo.

“Todo el mundo sabe quién es y qué hace; pero creo que podrá aportar ese buen ritmo, movimiento y movimiento de pelota al grupo ”, dijo Mills. "A veces nos estancamos y él será perfecto para eso".

FUENTE: NBA