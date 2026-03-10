NBA: Las pruebas no muestran fractura en Tyrese Maxey (esguince de meñique)

El base de los Philadelphia 76ers de la NBA , Tyrese Maxey, no tiene ninguna fractura en su meñique derecho lesionado, según exámenes médicos, dijo el lunes el entrenador Nick Nurse antes del partido del equipo contra los Cavaliers de Cleveland.

El titular All-Star se lesionó al chocar con su compañero Adem Bona a falta de 16 segundos para el final de la derrota de los 76ers por 126-116 ante los Atlanta Hawks el sábado. Maxey se agarró inmediatamente la mano derecha, metiéndola bajo la camiseta, y se dirigió directamente al vestuario.

Baja en la NBA

Maxey, quien lidera la NBA con 1767 puntos totales, se sometió a radiografías y una resonancia magnética que mostraron que no tenía fracturas en la mano. El jugador, que lleva seis años como profesional, ya había sido descartado hasta el martes, cuando Filadelfia reciba a Memphis.

"Sin descansos", dijo la enfermera. "Ahora, tiene que ver a los especialistas en manos para ver qué sigue".

Maxey se torció el mismo meñique la temporada pasada, lo que, según admitió el entrenador, "aumenta la preocupación". Promedia sus mejores promedios de carrera: 29 puntos, 4,1 rebotes y 6,7 asistencias en 61 partidos con los 76ers, que han descendido de los seis primeros puestos en los playoffs al octavo puesto de la Conferencia Este.

"Parece estar bien y de buen ánimo", dijo Nurse. "Quiere volver, pero necesita ver a esta gente antes de dar el siguiente paso".