NBA: LeBron James habló sobre la relación con su hijo Bronny en los entrenos

"Esta semana hemos vuelto a la rutina, y ha sido la primera vez en la que los dos estábamos juntos como profesionales, entrenando, jugando el uno contra el otro y preparando la temporada. Y hubo un par de momentos en los que me distraía, algo que no me había pasado nunca" reconoció en su aparición en el podcast GoJo and Golic. "En varias ocasiones me quedé mirando a un lado para verlo a él, para ver cómo entrenaba y cómo le iba. Va a ser un año increíble para mí, y espero que también lo sea para él".

Acostumbrarse a una nueva etapa en la NBA

Esta transición, sin embargo, será grande para los dos, pues Bronny también tendrá que acostumbrarse a tratar de otra manera a su padre. En concreto, LeBron le ha pedido que no se dirija a él llamándole «papá», algo por lo que se le preguntó también durante la entrevista.

"Todavía no me ha dicho nada. No se ha dirigido a mí en concreto durante los entrenamientos, pero tengo las orejas alerta esperando a que ocurra. Sé que va a ocurrir en el algún momento, y lo que no sé es si me va a sorprender, a asombrar o cómo va a ser", finalizó.

