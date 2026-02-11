NBA: Ludacris encabezará el All-Star 2026 en Los Ángeles

La Asociación Nacional de Baloncesto y NBC Sports anunciaron hoy el programa de entretenimiento para el NBA All-Star 2026 en Los Ángeles, encabezado por Ludacris, tres veces ganador del premio GRAMMY.

El ícono mundial del entretenimiento será el centro de la cancha el sábado del NBA All-Star (14 de febrero) y ofrecerá una actuación vibrante en el estadio antes del AT&T Slam Dunk, diseñado para elevar el ambiente en el Intuit Dome. El NBA All-Star Saturday comienza a las 5 p. m., hora del este, por NBC y Peacock y estará disponible en más de 200 países y territorios en 50 idiomas.

Más actuaciones en el All Star NBA

El domingo 15 de febrero, el legendario compositor y personalidad de radio y televisión, John Tesh, ofrecerá una histórica interpretación en vivo de su icónica "Roundball Rock" para presentar el 75.º Juego de las Estrellas de la NBA, que se transmitirá a las 5 p. m., hora del este, por NBC y Peacock. Esta es la primera vez que "Roundball Rock" se interpreta en vivo en un estadio deportivo y celebra el regreso del Juego de las Estrellas de la NBA a NBC después de 24 años. Presentada por primera vez durante la aclamada cobertura de la NBA de NBC Sports, de 1990 a 2002, "Roundball Rock" sigue siendo una de las piezas musicales deportivas más reconocibles y perdurables de la historia de la televisión y subraya el regreso del Juego de las Estrellas de la NBA a NBC.

Antes del inicio del 75° Juego de las Estrellas, la cantante, compositora y actriz ganadora del premio GRAMMY, Brandy, interpretará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que la tres veces ganadora del premio GRAMMY, Sarah McLachlan, cantará el himno nacional canadiense en vivo desde el Intuit Dome en Inglewood, California.

El viernes 13 de febrero, antes del Castrol Rising Stars , Aiden Ross, ganador de la temporada 28 de "The Voice" de NBC, interpretará el himno nacional de Estados Unidos y Chxrry, oriundo de Toronto, interpretará el himno nacional de Canadá. El Castrol Rising Stars comienza a las 9 p. m. ET desde el Intuit Dome y se transmite en vivo por Peacock. Antes del NBA HBCU Classic presentado por AT&T el viernes 13 de febrero, la cantante y actriz nominada al GRAMMY, Chlöe Bailey, interpretará el himno nacional de Estados Unidos y "Lift Every Voice and Sing". El NBA HBCU Classic comienza a las 8 p. m. ET y se transmite en vivo por Peacock.

Como se anunció previamente, el Ruffles NBA All-Star Celebrity Game incluirá una actuación especial de entretiempo a cargo del grupo de K-pop de cinco miembros CORTIS el viernes a las 7 p. m., hora del Este, y se transmitirá exclusivamente por ESPN.

Presentación en Los Ángeles

Además, Ludacris, la estrella que desafía el género musical Shaboozey y CORTIS se presentarán durante todo el fin de semana como parte de la Serie de Conciertos NBA Crossover, que tendrá lugar del 12 al 15 de febrero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Las entradas están disponibles en NBAEvents.com.

El músico ganador del premio Emmy, Adam Blackstone, actuará como director musical del NBA All-Star 2026.

FUENTE: NBA