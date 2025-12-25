NBA: New York Knicks remontaron a Cavaliers en jornada navideña

Los New York Knicks ganaron este jueves 126-124 a los Cleveland Cavaliers en la NBA , tras remontar 17 puntos en el último cuarto y con 34 puntos de Jalen Brunson , que salvó la Navidad en el Madison Square Garden.

Knicks (21-9) y Cavaliers (17-15) abrieron así la clásica jornada navideña en la NBA, con cinco partidos y más de 13 horas de baloncesto ininterrumpido que, como manda la tradición, comenzó en Nueva York.

Fue el partido navideño número 50 disputado en el 'Garden' desde que la NBA creó esta tradición en 1947.

Los 'Cavs' dominaron gran parte del partido, firmaron dos cuartos -el primero y el tercero- de 38 puntos con los que lograron amplias ventajas, pero los Knicks remontaron el duelo dos veces, con un final épico propio de Brunson y compañía.

Cleveland empezó el partido con un demoledor parcial de 3-18 que dejó helado el 'Garden'. La respuesta de los Knicks llegó en el segundo cuarto con otro parcial de 24-3 con el que se pusieron por primera vez por delante en el marcador.

Pero en el último cuarto los Cavaliers habían vuelto a amasar una ventaja de +17 cuando los suplentes Mitchell Robinson con sus rebotes ofensivos y Tyler Kolek con sus triples entraron en acción para devolver la esperanza a los recientes campeones de la NBA Cup.

Jalen Brunson con una jornada increíble - NBA

Brunson culminó un parcial de 22-6 para empatar con un triple el partido a 3:48 de la bocina, provocando uno de esos finales ajustados en los que los Knicks se sienten tan cómodos y son prácticamente invencibles.

Además de los 34 puntos de Brunson, Jordan Clarkson anotó 25 para los Knicks y Kolek contribuyó con otros 24. Josh Hart metió 15, antes de retirarse a los vestuarios tras doblarse el tobillo.

Karl-Anthony Towns terminó con un doble-doble con 11 puntos y 14 rebotes, mientras que Robinson aportó otros 13 rebotes, 8 de ellos ofensivos.

Para los Cavaliers, Donovan Mitchell también anotó 34 puntos, su sexto partido en el mes de diciembre con 30 puntos o más. Darius Garland contribuyó con 20 puntos y 11 asistencias, mientras que Jaylon Tyson anotó 16 y Evan Mobley 14.

FUENTE: EFE