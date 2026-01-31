NBA NBA -  31 de enero de 2026 - 10:31

NBA: Nikola Jokic volvió a las duelas para liderar triunfo ante Clippers

Nikola Jokic regresa a lo grande para darle la victoria a los Denver Nuggets ante Los Angeles Clippers en la NBA.

FOTO: Denver Nuggets

El pívot estrella Nikola Jokic regresó este viernes de su lesión en la rodilla y lideró el triunfo de los Denver Nuggets sobre los Clippers en la jornada de la NBA.

Jokic se había perdido 16 partidos desde que sufrió la lesión el 29 de diciembre en Miami. Sin el serbio, tres veces 'MVP' de la NBA, los Nuggets han firmado un balance de 10-6, manteniéndose en las posiciones de cabeza de la Conferencia Oeste.

En su retorno, Jokic logró un doble-doble con 31 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias para que sus Nuggets ganaran 122-109 a unos Clippers que llegaban a Denver en un gran momento de forma. James Harden fue el mejor de los angelinos con 25 puntos y 9 asistencias.

Los Nuggets (33-16) son terceros en el Oeste, mientras que los Clippers (22-25) ocupan la décima posición, la última de postemporada.

FUENTE: NBA

