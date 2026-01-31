NBA: Nikola Jokic volvió a las duelas para liderar triunfo ante Clippers

El pívot estrella Nikola Jokic regresó este viernes de su lesión en la rodilla y lideró el triunfo de los Denver Nuggets sobre los Clippers en la jornada de la NBA.
Destacada aparición en la NBA
En su retorno, Jokic logró un doble-doble con 31 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias para que sus Nuggets ganaran 122-109 a unos Clippers que llegaban a Denver en un gran momento de forma. James Harden fue el mejor de los angelinos con 25 puntos y 9 asistencias.
Los Nuggets (33-16) son terceros en el Oeste, mientras que los Clippers (22-25) ocupan la décima posición, la última de postemporada.
FUENTE: NBA