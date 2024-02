NBA: Orlando Magic muestra interés en Klay Thompson

Hablando de dinero, supuestamente en San Francisco le ofrecieron dos años y 48 millones de dólares antes del comienzo de la temporada, una oferta que no tuvo demasiado recorrido y que Thompson no habría visto con buenos ojos. Sin embargo, tal perspectiva ha podido cambiar bastante en las últimas fechas, ya que recientemente comentó a Logan Murdoch de The Ringer que estaría abierto a un papel reducido si eso significara quedarse en Golden State.