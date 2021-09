NBA: Revelan plan para pruebas en vacunados y no vacunados contra el COVID-19 en la temporada

La liga dijo a sus equipos el martes que sigue adelante con un plan en el que aquellos que estén completamente vacunados contra el COVID-19 no tendrán que someterse a pruebas periódicas. Aquellos que no estén vacunados, sin embargo, se someterán a pruebas rigurosas: una prueba en los días de práctica o de viaje, y al menos una prueba en los días de juego.

Los equipos recibieron parámetros del plan a principios de este mes y la liga, en un memorando obtenido el martes por The Associated Press , reveló más detalles a sus clubes sobre cómo funcionarán las pruebas. Muchas de las pruebas dadas esta temporada se administrarán a través de Cue Health, que proporciona pruebas moleculares rápidas y las procesa a través de tecnología móvil en unos 20 minutos.

Las pruebas que permitirán que un jugador no vacunado esté en un juego seguirán siendo de la variedad PCR, dijo la liga.

Habrá escenarios en los que los jugadores vacunados deban probar, como cuando se muestran síntomas potenciales de COVID-19. También es posible que los jugadores vacunados tengan que realizar pruebas semanalmente durante el campamento de entrenamiento, aunque las conversaciones sobre ese tema continúan.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto no ha ordenado a los jugadores que se vacunen, a pesar de la esperanza de la NBA que ese sería el caso. Todos los demás que estarán cerca de los jugadores durante los juegos de esta temporada (entrenadores, personal del equipo, árbitros, trabajadores del equipo de estadísticas en la cancha y más) serán vacunados.

La NBA dijo que alrededor del 85% de los jugadores de la liga fueron vacunados al final de la temporada pasada. Los equipos comienzan los campos de entrenamiento el 28 de septiembre.

Otras disposiciones para los jugadores no vacunados incluirán que usen máscaras en las instalaciones del equipo y durante el viaje. Se les dijo a los equipos que tendrán que organizar los asientos en casi todas las situaciones (viajes, comidas, reuniones, incluso configuraciones de vestuario) para asegurarse de que los jugadores que no estén completamente vacunados no estén sentados directamente al lado de otro jugador.

Se considerarán excepciones para aquellos que no puedan recibir la vacuna por razones religiosas o médicas, dijo la NBA.

En todo Estados Unidos, las muertes y los casos de COVID-19 han vuelto a subir a niveles no vistos desde el invierno pasado. Actualmente, Estados Unidos tiene un promedio de más de 1.800 muertes y 170.000 nuevos casos por día, los niveles más altos, respectivamente, desde principios de marzo y finales de enero.

El presidente Joe Biden ordenó la semana pasada que todos los empleadores con más de 100 trabajadores requieran vacunas o pruebas semanales.

FUENTE: NBA