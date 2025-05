NBA: Shai Gilgeous-Alexander brilló en triunfo de OKC y en Juego 4 de finales de conferencia

FOTO: David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Brillante actuación de NBA MVP

Gilgeous-Alexander, flamante Jugador Más Valioso (MVP) de la campaña, lideró con 40 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias la respuesta de unos Thunder que fueron masacrados por 42 tantos en el tercer partido el sábado.

Los Thunder disponen ahora de tres oportunidades de clasificar a las Finales, comenzando por el quinto juego del miércoles ante su público, mientras en la Conferencia Este los Indiana Pacers dominan 2-1 a los New York Knicks.

"Jugar con nuestra identidad en ambos lados de la cancha, si lo hacemos estaremos bien", dijo Gilgeous-Alexander sobre los fundamentos del triunfo. "Si no, podría ponerse feo. Tenemos que ser quienes somos y confiar en nuestro trabajo y en nuestros hábitos".

Único favorito que sigue vivo en estos playoffs, Oklahoma City demostró que la paliza del sábado fue sólo un accidente y salió airoso de un feroz duelo en el que logró anular a las estrellas de Minnesota, Anthony Edwards y Julius Randle, a los que dejaron en 16 y 5 puntos.

"No lo veo como que yo o él (Randle) tuvimos problemas. Ellos tuvieron un buen plan de partido y yo no hice tiros suficientes para decir que tuve problemas. Uno no quiere tomar malos tiros", se defendió Edwards, que tuvo una estadística de cinco lanzamientos anotados de 13 intentos.

El talentoso escolta, que llevaba dos partidos superando la treintena de puntos, tampoco tuvo buen cuidado del balón al cometer cinco de las 21 pérdidas de los locales.

"No vas a ganar a un equipo como éste si pierdes más de 20 balones y le dejas tener un montón de segundas oportunidades, y lo sabíamos", lamentó el entrenador de Minnesota, Chris Finch.

FUENTE: AFP