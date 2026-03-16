NBA: Stephen Curry volverá a ser evaluado de su rodilla

Stephen Curry viaja con Golden State Warriors en su gira en la NBA, que es lo más parecido a buenas noticias sobre lesiones que los Warriors reciben últimamente.

Curry se perdió su decimoséptimo partido consecutivo el domingo por la noche debido a un dolor e inflamación en la rodilla derecha, cuando los Warriors perdieron ante los New York Knicks por 110-107 en el primer partido de su gira de seis encuentros. Sin embargo, el base estrella estuvo con el equipo en el Madison Square Garden, donde los Warriors anunciaron que otros dos jugadores estarán de baja al menos una semana.

“Se siente mejor cuando está en el equipo”, dijo el entrenador Steve Kerr. “Estuvo en nuestra reunión de hoy. Hizo ejercicio esta mañana. Así que va por buen camino y está de buen ánimo. Y el simple hecho de que nos acompañe en el viaje es importante para nuestra moral”.

Esperan la vuelta de Curry a las duelas de la NBA

Curry no ha jugado desde el 30 de enero y es poco probable que participe en la gira, ya que no se espera su próxima evaluación hasta el próximo fin de semana, cuando los Warriors ya habrán disputado cinco partidos. Kerr indicó que todavía solo puede realizar ejercicios individuales.

Desearía que el dos veces MVP de la NBA estuviera en la cancha. Golden State tiene un récord de 9-18 sin Curry esta temporada, incluyendo 5-11 en el tramo actual que comienza el domingo.

“Es único y este es el período más largo que recuerdo sin él desde, creo, 2020, cuando se perdió prácticamente toda la temporada”, dijo Kerr, refiriéndose a cuando Curry se fracturó la mano izquierda al principio de la temporada 2019-20 y solo jugó cinco partidos. “Así que sí, lo extrañamos. Extrañamos verlo jugar”.

Los Warriors, que ya no cuentan con Jimmy Butler por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha , informaron que el hermano de Curry, Seth, y el veterano alero Al Horford se sometieron a resonancias magnéticas tras sus respectivas lesiones. La de Seth Curry reveló una leve distensión en la ingle izquierda y la de Horford, una leve distensión en la pantorrilla izquierda. Ambos jugadores serán evaluados nuevamente en una semana.

Los Warriors también dieron descanso a Draymond Green, Kristaps Porzingis y De'Anthony Melton en la primera noche de partidos consecutivos, con la esperanza de que todos jugaran el lunes en Washington. Le dieron a Malevy Leons su primera titularidad en su carrera, utilizando su undécima alineación titular diferente en los últimos once partidos. Para reforzar la plantilla, los Warriors firmaron al pívot Omer Yurtseven con un contrato de diez días el domingo.