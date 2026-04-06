NBA: Stephen Curry y su vuelta a las duelas con los Warriors

La estrella de los Golden State Warriors de la NBA Stephen Curry encestó un triple en su segundo tiro desde lejos y levantó los brazos con alegría cuando el balón entró.

Buscaba hacer lo mismo en la última posesión, con Golden State perdiendo por un punto, pero falló un triple lejano y directo.

Derrota de Warriors

Sin importar el resultado, Curry está de vuelta y por fin recuperado de una lesión en la rodilla derecha para los Warriors, y todos en el Chase Center celebraron junto con él la derrota de Golden State por 117-116 ante los Houston Rockets el domingo por la noche.

Curry, que volvía a entrar al partido en la temporada regular por primera vez en 14 años, fue recibido con una calurosa ovación de pie y saludos en la pantalla gigante —también expresó su gratitud en un vídeo— cuando entró a falta de 4:54 para el final del primer cuarto.

Inmediatamente pasó el balón para una asistencia en una clavada de Charles Bassey, quien acababa de firmar con Golden State ese mismo día. Curry anotó un triple a falta de 34 segundos para el final del período.

La vuelta de Curry en la NBA

Curry terminó con 29 puntos, con 11 de 21 tiros de campo, y se convirtió en el vigésimo sexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 9000 tiros de campo. Anotó 5 de 10 triples en 26 minutos de juego.

Los aficionados corearon "¡Queremos a Steph! ¡Queremos a Steph!" durante el último cuarto, aparentemente sin ser conscientes de la restricción de minutos que tenía en la cancha.

Esta fue la primera vez que salió del banquillo en un partido de temporada regular desde el 7 de marzo de 2012 contra Memphis. Su última aparición como suplente fue en el cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de 2022, durante la última racha de campeonatos de los Warriors.

El calentamiento previo al partido de Curry siempre es un espectáculo imperdible mucho antes del evento principal, y los vítores fueron especialmente fuertes durante su última sesión ahora que finalmente ha regresado a la cancha.

También fue ovacionado antes del partido, y estaba previsto que jugara unos 25 minutos tras una ausencia de más de dos meses y 27 partidos consecutivos de baja debido a una lesión en la rodilla derecha.

Tras su rutina de tiros, firmó algunos autógrafos y luego falló su lanzamiento desde la otra punta de la cancha antes de desaparecer en el túnel.

“Es uno de los jugadores más queridos en la historia de la liga, en la historia del Área de la Bahía en cualquier deporte, y creo que una ausencia tan prolongada nos recuerda a todos la suerte que tenemos de verlo, de observarlo, de entrenarlo, de jugar con él”, dijo el entrenador Steve Kerr. “Así que esta noche es especial porque nos recuerda la suerte que hemos tenido y la suerte que seguimos teniendo”.

Curry, de 38 años, esperaba jugar justo después del receso del All-Star, pero la recuperación se prolongó debido a algunos momentos difíciles en los que se sentía bien, se esforzaba al máximo y luego lo pagaba caro al día siguiente.

Los Warriors (36-42) perdieron su cuarto partido consecutivo. Esta temporada tuvieron un balance de 13-25 sin Curry, incluyendo 9-18 durante el reciente periodo en el que estuvo de baja por el síndrome de dolor patelofemoral.