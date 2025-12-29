NBA: Thunder y Lakers se reencuentran con la victoria

Los Oklahoma City Thunder de la NBA se reencontraron con la victoria al imponerse por 129-104 a los 76ers, dejando atrás las dos derrotas encajadas esta semana frente a los San Antonio Spurs.

Los Thunder (27-5) venían de perder en San Antonio por 130-110 el martes y en Oklahoma City por 102-117 el día de Navidad, la primera vez esta temporada que encadenan dos partidos perdidos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los fantasmas de esas derrotas sobrevolaron el Paycom Center de Oklahoma City durante un primer tiempo muy igualado, con hasta 12 empates en el marcador y en el que los 76ers (16-14) llegaron a ponerse por delante en varias ocasiones.

Pero los Thunder pisaron el acelerador tras el descanso y ya no miraron atrás.

Chet Holmgren fue el mejor de los Thunder con 29 puntos, 9 rebotes y 4 tapones. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 27 puntos y 5 asistencias, mientras que Aaron Wiggins anotó 15 puntos, Jalen Williams 14 y Ajay Mitchell 13.

Victoria en Los Ángeles en la NBA

También reaccionaron los Angeles Lakers (20-10), que venían de encadenar tres derrotas consecutivas y de la rajada de su entrenador, JJ Redick, tras el correctivo ante los Houston Rockets el día de Navidad.

Los angelinos superaron por 125-101 a los Sacramento Kings (8-24) con 34 puntos de Luka Doncic y 24 de LeBron James. Nick Smith Jr., suplente, contribuyó con 21 puntos a la cuenta de los Lakers.

Fue el primer partido sin Austin Reaves por su nueva lesión en la pantorrilla, que le tendrá de baja al menos un mes.

Este sábado, Redick dirigió un entrenamiento y mantuvo una reunión de equipo, que adelantó que iba a ser "incómoda", para intentar reconducir el rumbo del conjunto.

FUENTE: EFE