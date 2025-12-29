NBA: Kawhi Leonard brilló con 55 puntos ante Pistons

La estrella de la NBA Kawhi Leonard firmó este domingo su récord anotador con 55 puntos, con los que destrozó al quinteto de los Detroit Pistons.

Los 55 puntos de Leonard dieron a los Angeles Clippers (10-21) su cuarta victoria consecutiva, lograda por 112-99 sobre los Pistons (24-8), que siguen como líderes del Este pero que no pasan por su mejor momento.

Leonard completó un partidazo con 11 rebotes (doble-doble), 5 robos, 3 tapones y dos asistencias.

El único 'pero' a su exhibición fue fallar uno de los 17 tiros libres que lanzó, cortando una racha de 64 seguidos anotados.

James Harden añadió otros 28 puntos a la cuenta de los Clippers; mientras que, para los Pistons, Cade Cunningham terminó con 27 puntos y Jalen Duren con 18 puntos y 14 rebotes.