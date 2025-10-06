El "Poatan" Alex Pereira tomó venganza de Magomed Ankalaev el fin de semana

El poderoso pegador brasileño Alex Pereira venció por Nocaut Técnico al ruso Magomed Ankalaev en la revancha por el cinturón de peso semipesado el fin de semana en el evento UFC 320 desde el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

Pereira (13-3-0), de 38 años de edad lució impresionante, acabando con su rival en tan solo 1 asalto del combate estelar de la velada, en la que también brilló Merab Dvalishvili, imponiendo histórica marca de derribos.

El apodado como "Poatan" llegó en una forma física impecable y con un objetivo en su cabeza, volver a capturar el cetro dorado, que le fue arrebatado en su primer combate ante el ruso.

Además de su físico, la mentalidad del ex campeón de Glory Kickboxing fue crucial, ya que se sintió insultado en la previa del combate por su rival, que dijo que lo devolvería a la fabrica de llantas, antiguo trabajo del brasileño. que superó en su momento adversidades para llegar a lo más alto.

El diestro de 1.93 m de estatura salió desde el primer segundo a presionar a Ankalaev, que fue sorprendido por una devastadora derecha, que aterrizó en su cabeza a falta de 4 minutos del round 1 y a falta de 3:40 segundos el referí Herb Dean intervino después del Ground and Pound de Pereira para terminar el combate.

Un TKO impresionante de Alex Pereira

Tras terminar el pleito estelar, Alex Pereira se acercó a su rival gritándole el popular "Chama", en una rivalidad que se volvió personal desde las conferencias de prensas.

El brasileño destacó después de conseguir el título que espera una súper pelea en los pesos pesados, mencionando el nombre del histórico Jone Jones.