Juegos Panamericanos Junior: Julio Arias (Esgrima) gana bronce

La medalla de Julio Arias es la quinta de Panamá en este torneo de juveniles, tras lo logrado por Tyler Christianson (Natación), Xiomara Santamaría (Boxeo), Max Madrid (Lucha Greco) y Yorlenis Morán (Lucha).

Los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 se disputan desde el pasado 25 de noviembre y serán hasta este 5 de diciembre, en transmisiones por Deportes RPC.

CICLISMO FINALIZÓ

El ciclismo panameño terminó su participación en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Valeska Domínguez tomó partida el jueves 2 de diciembre en la prueba de ruta individual donde culminó con tiempo de 2 horas, 16 minutos, 55 segundos en un recorrido que iba desde Habana hasta Buga para un total de 75 kilómetros.

“Me lo disfruté mucho, fue una experiencia increíble. Era un circuito muy bueno donde pude compartir con las más grandes de todo el continente. Agradezco a la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI) por permitirme vivir esta oportunidad. Seguiré entrenando muy fuerte para los próximos compromisos”, comentó Domínguez.

En la categoría Masculina, Christofer Miranda y José Pitty finalizaron también su participación en los juegos Panamericanos Junior tras completar la prueba de ruta individual este viernes 3 de diciembre en un recorrido que conto con 136 kilómetros en una ruta que partía desde Buga hacia Bugalagrande y retornando a Buga.

Christopher Miranda quien estuvo en el grupo principal de la carrera, sufrió desperfectos mecánicos a falta de 9 kilómetros de la meta que lo relegó a la parte intermedia del pelotón.

Miranda finaliza el recorrido con tiempo de 3 horas, 12 minutos y 22 segundos quedándose con la posición 29.

“Estoy muy feliz con el resultado, durante los primeros 121 kilómetros me mantuve en el grupo de punta de la carrera, lastimosamente faltando 9 kilómetros a meta pinche la rueda lo que me obligó a cambiar de bicicleta. Me tocó difícil porque la meta era en alto, pero lo logramos, finalizamos el recorrido y eso es lo importante. Vienen grandes proyectos y hacía allá están nuestras luces”, dijo Christopher Miranda.

Por su parte José Ángel Pitty culminó el recorrido con tiempo de 3 horas 17 minutos y 12 segundo para quedarse con la posición 34 en la general.