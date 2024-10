La autocrítica de Joselyne Edwards tras su triunfo en la UFC Vegas 99

"Que toda la gente me disculpe por no dar el peso, fue algo que se sale de mi control, yo trabajo muy duro, di hasta el último momento para hacerlo, pero si no había el peso no había pelea. Me siento muy emocionada, esto fue lo que yo trabajé, la victoria fuera más sabrosa si hubiese dado el peso porque yo no soy de los peleadores que no dan el peso y se sienten bien, yo me siento mal por eso", expresó la panameña.