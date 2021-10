LAMENTABLE: Talibanes decapitan a jugadora de voleibol en Afganistán

La fuente no descarta que la familia estuviese amenazada, debido a la difícil situación en Afganistán con los talibanes, pese a que se trataba de otra víctima por el regimen.

"Todas las jugadoras del equipo de voleibol y el resto de las mujeres atletas están en una mala situación, desesperadas y asustadas. Todas se han visto obligadas a huir y vivir en lugares desconocidos”, dijo esta fuente.

Además de representar a Afganistán, Hakimi también jugó para un equipo municipal de la capital.

Según la fuente anónima, solo dos atletas juveniles han logrado huir de la situación, mientras que el resto del equipo permanece escondido, esperando por ayuda internacional que les permita salir del territorio afgano.

Cabe recordar que los talibanes, tras volver al poder, decretaron que las mujeres no podrán realizar deportes que “expongan sus cuerpos”. Así lo confirmó el vicejefe de la Comisión de Cultura del nuevo gobierno de Afganistán, Ahmadullah Wasiq, durante una entrevista con la emisora australiana SBS News en septiembre. “No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres jueguen al cricket. Pueden tener que afrontar situaciones en que no estén cubiertos su rostro o su cuerpo. El islam no permite que las mujeres sean vistas así”, manifestó.

"Parece imposible que en 2021 alguien sea asesinado solo porque juega al voleibol, o aún peor, porque persigue sus sueños”, publicó la Federación de Voleibol de Italia, en relación a este asesinato.

Esta muerte, es otro duro golpe para el deporte y las mujeres, que luchan ante la posesión de los talibanes con el poder en Afganistán.