Panamá consiguió 6 medallas en gimnasia de los Juegos Bolivarianos 2025

El equipo de gimnasia de Panamá conquistó 6 medallas en los en los XX Juegos Bolivarianos 2025 en Ayacucho-Lima, con Karla Navas que logró oro en salto, en equipos y en general individual consiguieron también medallas doradas.
En las finales individuales por aparatos, Alyiah Lide consiguió la medalla de plata en Suelo con puntaje de 12.300. Ana Gabriela Gutiérrez fue octava con 8.766 puntos.
Hillary Heron se cuelga la medalla de bronce con 12.466 puntos en viga, mientras que Tatiana Tapia termina en quinto lugar con puntaje de 11.600.
Barras Paralelas: Richard Atencio acabó en séptima posición con 11.066 puntos.
