UFC 330: Islam Makhachev derrota a Ian Machado Garry en histórica defensa titular

El ruso Islam Makhachev defendió con éxito su cinturón de la categoría de peso wélter en un choque en el evento estelar del UFC 330 ante el irlandés Ian Machado Garry en el Xfinity Mobile Arena de la ciudad de Philadelphia.

La nueva "Águila de Daguestán" sumó otro triunfo a su marca espectacular en las Artes Marciales Mixtas y escribiendo un nuevo capítulo en la historia, rompiendo marca de triunfos consecutivas en la UFC.

Un triunfo histórico para Islam Makhachev

Makhachev mostró sus habilidades y dominó en el primer asalto a Machado Garry, que fue presa de derribos y de golpes mientras estaba contra la jaula hasta terminar el round.

En el segundo asalto, el irlandés buscó ofensiva con combinaciones, pero saliendo de la corta distancia el ruso logró conectar una patada que lo mandó a la lona, para luego seguir dominando hasta el final del asalto.

La tercera ronda brindó confianza a Ian, que conectó combinaciones y el rostro de Islam comenzó a verse lastimado.

Los últimos dos asaltos de la pelea titular fueron cerrados, con Machado Garry tratando de poner acción en el octágono con su pelea de pies y con el ruso sin tomar mayores riesgos, lanzando combinaciones y llevando a la lona a su rival por momentos.

Al final del quinto asaltos los jueces le dieron el triunfo a Islam Makhachev (49-46, 49-46, 48-47) en una decisión unánime, para así aumentar su marca a 29-1 y superando marca de Anderson Silva con más triunfos consecutivos en la UFC, con 17 y con defensas titulares en dos divisiones distintas, algo que pocos atletas (4) han podido realizar.

Una noche histórica para el pupilo de Abdulmanap Nurmagomedov y Khabib, que sigue con la mira puesta en elevar mucho más su legado en el deporte.