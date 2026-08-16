Arsenal golea al Manchester City y se lleva la Community Shield

El vigente campeón de la Premier League, el Arsenal , dio este domingo el pistoletazo de salida a la temporada con una contundente victoria ante el Manchester City (3-0) en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

Este título, que carece de la importancia de otros y es tratado casi como de un amistoso en verano a las puertas del inicio de la Premier League, mostró las carencias de un City que quizás se replantee ahora las facilidades que pueda darle a Rodrigo Hernández para marcharse al Barcelona.

Porque el debut de Elliott Anderson, el fichaje de los 130 millones, dejó mucho que desear, además de que su escolta, Mateo Kovacic, ha vivido tiempos mejores.

Un gol de camerino marcó el camino gunner

Aun así, esto no importó a los 25 segundos, cuando un pase entre líneas de Myles Lewis-Skelly dejó a Riccardo Calafiori delante de Gianluig Donnarumma, que se rindió muy rápido y dejó al italiano elegir a placer dónde colocar la pelota. Calafiori, generoso, señaló en la celebración a Lewis-Skelly consciente de que el gran mérito del gol había sido su pase.

Era un comienzo preocupante para Enzo Maresca, que tiene la responsabilidad de sustituir al mejor técnico de la historia del City, Pep Guardiola, y bajo la lupa de que si no iguala sus resultados, el escrutinio será enorme.

A la media hora, otra gran combinación que desnudó los errores defensivos del City permitió a Kai Havertz cabecear en el segundo palo ante Donnarumma para firmar el 2-0.

El resultado era preocupante para el City, que, sin embargo, daba avisos de que tenía pólvora. Las ocasiones de Erling Haaland, el que más lo intentó, las sacó un certero David Raya, que sigue con los Guantes de Oro de la Premier puestos.

Al comienzo de las segunda parte, las esperanzas del City de remontar se esfumaron cuando Christos Tzolis, unas de las incorporaciones de Andrea Berta este verano, se inventó su segunda asistencia de la tarde tras servir el 2-0 a Havertz.

El atacante griego buscó en horizontal a un receptor y en el punto de penalti apareció Martin Odegaard para cazar la pelota, dejar sentado a Josko Gvardiol y presenciar cómo de nuevo Donnarumma se vencía demasiado pronto. Como si el italiano no existiera, Odegaard marcó a puerta vacía (m.48).

El Principality Stadium de Cardiff se unía en 'olés' cada vez que el Arsenal tocaba la pelota y durante casi 45 minutos fue una exhibición para los de Mikel Arteta, una oda a la Premier que conquistaron la temporada pasada y un gustazo ante el equipo que les relegó al subcampeonato varias veces.

Pasada esta Community Shield y a la espera de lo que deparen los últimos días del mercado, con la venta de Rodri, el interés del City en Enzo Fernández y el del Arsenal en Julián Álvarez, la Premier arrancará el viernes con el duelo entre el Arsenal y el recién ascendido Coventry City, mientras que el City comenzará el domingo contra el Bournemouth.

FUENTE: EFE