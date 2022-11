Qatar 2022: No tuvieron suerte y no van a la Copa del Mundo

El ser un crack de la élite del fútbol no significa que tendrás la dicha de jugar una Copa del Mundo . Hay jugadores que brillan en sus diferentes clubes y no estarán en Qatar 2022 , por ejemplo.

Se dan diferentes casos, sin entrar en el tema de las lesiones, por las que una estrella no es parte de una máxima cita del balompié en el planeta. Alguno que otro no estará en Qatar 2022 por no haber nacido en un país futbolero o porque su nación no alcanzó su boleto a la competición; incluso, sencillamente no estará por decisión del entrenador de turno.