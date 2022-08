Niño en Brasil hizo un Álbum Panini manual por falta de dinero

Se trata de Joao Gabriel, un pequeño que vive con su familia en el municipio de Goiania y por los pocos ingresos económicos de sus padres al no poder comprarle el Álbum Panini , se las ingenió para dibujar y colorear el suyo.

"Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado".

El padre de Joao Gabriel no pudo evitar emocionarse al ver la creatividad de un niño de ocho años.

"No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces".

Al hacerse viral la historia, personas en Brasil y el mundo se han contactado con sus familiares y para contribuir y comprar el Álbum Panini, además la esposa del portero del Corinthians, Cássio Ramos los llamó para enviarles una camiseta y guantes del jugador como un regalo para el niño.

Según añadió su padre, una persona que trabaja con los productos de Neymar también se comunicó y le enviarán equipamiento de esa marca.