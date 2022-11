Qatar 2022: André Onana se pronuncia luego de quedar fuera de la convocatoria

Onana se pronuncia

"Quiero expresar mi cariño por mi País y la Selección. Ayer no me permitieron estar sobre el terreno para ayudar a Camerún, como hago siempre, a conseguir los objetivos de la selección. Siempre me comporté de manera de llevar al equipo al éxito de una buena manera. He puesto todo mi empeño y energía en buscar soluciones a una situación que muchas veces vive un futbolista, pero no ha habido voluntad del otro lado. Hay momentos difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de las personas encargadas de perseguir el éxito de nuestro Equipo y País. Extiendo toda mi fuerza a mis compañeros porque demostramos que somos capaces de llegar muy lejos en esta competición. Los valores que promuevo como persona y como jugador son los que me identifican y que mi familia me ha dado desde mi infancia. Representar a Camerún siempre ha sido un privilegio".

"La Nación primero y para siempre", finalizó André Onana en un comunicado en sus redes sociales.