Qatar 2022: Argentina tiene el récord de victorias por penales en mundiales

La Albiceleste tiene récord de definiciones por penales en Mundiales: 6 totales (5G-1P): victorias 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998), 4-2 vs Países Bajos (2014) y 4-3 vs. Países Bajos (2022). Su única derrota fue 2-4 contra Alemania en 2006.

Del otro lado se mederirán a una Selección de Croacia que ya derrotó a Japón en los penales (3-1) en los octavos de final y a Brasil en los Cuartos de final (4-2).