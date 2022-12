Qatar 2022: Harry Kane golea y se acerca a Gary Lineker

En Rusia 2018, el experimentado goleador de Tottenham Hotspur jugó 6 encuentros, convirtió 6 goles y se quedó con el Botín de Oro.

Inglaterra cumple 24 encuentros en fase KO en Mundiales. Récord de ENG: 23 PJ 9PG-4PE-10PP. 44.9% de eficacia. Jugará su 8° duelo de Octavos de Final de una Copa del Mundo: 1986 (triunfo 3-0 vs Paraguay), 1990 (victoria 1-0 vs Bélgica), 1998 (empate 2-2 vs ARG), 2002 (triunfo 3-0 vs Dinamarca), 2006 (1-0 sobre Ecuador), 2010 (caída 1-4 vs Alemania) y 2018 (victoria 4-3 en los penales ante Colombia tras empatar 1-1).