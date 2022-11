Qatar 2022: Kane no pudo salir con el brazalete 'One Love'

A la derecha Kane con al brazalete 'One Love' y a la hizquierda con la banda que utiliza en el partido ante Irán.

Las federaciones de Inglaterra, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Gales, Países Bajos y Suiza, que eran las que habían impulsado el uso del brazalete 'One Love' para apoyar al colectivo LGTBIQ+, han emitido un comunicado conjunto para anunciar que han pedido a sus capitanes que se hagan atrás y que no luzcan estos distintivos. "Hemos pedido a los capitanes que intenten no llevar los brazaletes", han escrito.