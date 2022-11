Qatar 2022: Lionel Messi pide intensidad y concentración

"Cualquier detalle te puede dejar fuera de cualquier partido. No siempre gana la lógica. Tenemos que ir a jugar desde el primero al último partido de la misma manera, con la misma intensidad y concentración", indicó el jugador de 35 años de edad.

https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1591091659810414593 2006: Cuartos

2010: Cuartos

2014: Final

2018: Octavos

2022:



¡Lionel Messi irá por la gloria con @Argentina en su Copa Mundial! — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 11, 2022

NO SE PUEDE CONFIAR EN SU GRUPO

En el Mundial de Qatar 2022, Argentina está ubicada en el grupo C, junto a México, Polonia y Arabia Saudita, y debutará el martes 22 de noviembre ante el equipo árabe.

"Este grupo es parecido al del 2014, cuando llegamos a la final. De allí entendí que se debe crear un grupo fuerte como era aquel y también que es importante empezar bien para el resto del Mundial. Este grupo se hizo fuerte cuando perdimos contra Brasil en la Copa América del 2019", explicó.

Messi, además, aseguró que no ha hecho promesa alguna sobre lo que pueda o no hacer Argentina en este Mundial. "No soy de hacer promesas. Dios es quien decide lo que tenga que pasar. Solo pienso en eso", y confesó que se siente presionado por su familia para ganar el título, especialmente por su hijo Thiago. "Hay ansiedad grande en la familia, como en todo el país. Me lo pide Antonella. Thiago está todo el tiempo viendo vídeos de la selección, mirando el calendario y me mete una presión terrible", ha explicado el exblaugrana.