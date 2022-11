 Qatar 2022: ¿Por qué Toni Kroos se retiró de su selección?

Toni Kroos sigue destacando con el Real Madrid, el jugador número 8 de los merengues es pieza clave en el once del equipo español y no estará en el Mundial de Qatar 2022.

La selección de Alemania ya tiene a sus elegidos para Qatar 2022 y pocos no sabían que ya Toni Kroos no será llamado por su propia decisión.

El 2 de julio de 2021, Toni Kroos anunció su retiro oficial de la selección de Alemania luego de quedar eliminados en los octavos de final de la Eurocopa ante Inglaterra.

"He jugado 106 veces para Alemania. No hubiera dado todo, porque fueran 109 partidos y haber cerrado mi carrera con el título de la Eurocopa. La decisión de dejar la selección después del torneo ya la había tomado ya hacía un tiempo. Para mi era claro que no iba a estar disponible para Qatar 2022 ante todo porque quiero concentrarme en las metas con el Real Madrid. Para ello necesito las pausas que como internacional no he tenido desde hace 11 años"., escribió Toni Kroos en una carta que publicó en sus redes sociales.

Toni Kroos pudo ganar un Mundial con la selección de Alemania y lo hizo en Brasil 2014 tras vencer a la Argentina de Lionel Messi.