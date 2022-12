Qatar 2022: Rodrygo pide disculpas tras fallar el penal con Brasil

"Lo siento. Sin duda el momento más doloroso de mi carrera, del cielo al infierno en cuestión de minutos, fue exactamente como siempre pedí que no fuera", empezó escribiendo Rodrygo Goes.

El jugador del Real Madrid reconoce que tiene un futuro brillante que depende él y promete levantarse de la situación y regresar más fuertes.

"Sé que TODO PASA y aunque de momento todavía no tengo fuerzas para levantarme, seguro que volveré, no sé cómo, pero volveré y mucho más fuerte. Solo las mentes brillantes pasan por ciertas pruebas” ciertamente no sería diferente conmigo, 21 años, nada ha sido fácil hasta ahora y no lo será, ¡pero valdrá la pena".

Rodrygo reconoció que no fue su mejor momento y que llegó a dudar y le pide perdón a Dios por eso, pero se retracta y prefiere por seguir en su camino de creer y luchar.

"No puedo entenderlo, pero luego empiezo a recordar todo y veo que no puedo quejarme de nada y ¡sigo dando lo mejor de mí en todo como siempre lo hice".