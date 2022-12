Qatar 2022: Samuel Eto´o ofrece disculpas tras patear a Youtuber

Luego del lamentable incidente entre Samuel Eto´o y un Youtube, el ex delantero de la Selección de Camerún salió al paso y ofreció disculpas por medio de una carta en su cuenta de Twitter.

"El 5 de diciembre, al final del partido Brasil-Corea del Sur, un altercado violento me enfrentó a una persona que aparentemente apoyaba a Argelia. Lamento profundamente haber perdido los estribos y haber reaccionado de una manera que no encaja con mi personalidad. Pido disculpas al público por este desafortunado incidente.

Me comprometo a continuar resistiendo las incesantes provocaciones y el acoso diario de ciertos simpatizantes argelinos. De hecho, desde el partido Camerún-Argelia del 29 de marzo en Blida, he sido blanco de insultos y acusaciones infundadas de trampa. Durante esta Copa del Mundo, los aficionados cameruneses fueron acosados y molestos por los argelinos por el mismo tema. Me gustaría recordarles que el escenario de la eliminación de Argelia fue cruel pero perfectamente acorde con las reglas y la ética de nuestro deporte. Todos los recursos presentados por la Federación Argelina de Fútbol ante los tribunales competentes han sido desestimados. Por lo tanto, pido a las autoridades argelinas ya la federación hermana de Argelia que asuman sus responsabilidades para poner fin a este clima deletéreo antes de que ocurra una tragedia más grave.

A los fanáticos de Fennecs, deseo que encuentren la paz y logren superar la decepción de una dolorosa derrota, que ya quedó atrás".

Samuel Eto´o