Qatar 2022: Scaloni estudia posiblidad de hacer cambios en la convocatoria

El entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que estudia la posibilidad de realizar cambios en la nómina de 26 jugadores de la Albiceleste para el Mundial Qatar 2022 , debido a que hay jugadores que "no están al ciento por ciento".

"Hay jugadores que no están al cien por ciento. Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está", añadió Scaloni.