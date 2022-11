ÚLTIMA HORA: Sadio Mané se pierde el Mundial de Qatar 2022

Qatar 2022: Sadio Mané no irá al mundial

La Federación Senegalesa de Fútbol anunció que Sadio Mané no será parte de la Selección de Senegal para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El entrenador había incluido a Mané en el listado final, pero había muchas posibilidades que no lograra disputar los primeros dos encuentros del Mundial (Países Bajos y Qatar) y que llegaría para jugar contra Ecuador.

Sadio Mané se encontraba en Múnich preparándose para llegar los más a tono posible.

El DT del Bayern Múnich Julian Nagelsmann ,indicó la semana pasada que rotundamente el club no tomararía el menor riesgo con el delantero. "Sigue con dolor y no puede jugar, entonces no podrá jugar, aunque la federación (senegalesa) querría que jugase", previno el técnico bávaro".