Josué Vergara y KAA Gent conocen a sus rivales en la Conference League

El KAA Gent de Josué Vergara completó este jueves una exigente ruta de clasificación y aseguró su presencia en la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27 , luego de superar al Hibernian en la ronda de playoff.

El conjunto belga tuvo que disputar tres eliminatorias para alcanzar el objetivo europeo, dejando en el camino al LNZ Cherkasy de Ucrania , al IFK Göteborg de Suecia y finalmente al Hibernian de Escocia.

El camino del Gent comenzó en la segunda ronda de clasificación, donde se enfrentó al LNZ Cherkasy. La eliminatoria arrancó el 23 de julio en territorio ucraniano y terminó con un empate 0-0, dejando todo abierto para la vuelta. Una semana después, el duelo en Bélgica volvió a finalizar 0-0 tras los 90 minutos y tampoco hubo goles en el tiempo extra. La clasificación tuvo que definirse desde el punto penal, instancia en la que el Gent se impuso 4-2, avanzando a la tercera ronda.

En la tercera ronda apareció el IFK Göteborg. El primer capítulo de la eliminatoria se disputó el 6 de agosto en Suecia, donde el Gent consiguió una importante victoria por 1-0, gracias a un gol de Hyllarion Goore antes del descanso. La vuelta, celebrada el 13 de agosto en Bélgica, terminó 1-1. Ese resultado fue suficiente para que el conjunto belga avanzara con un marcador global de 2-1 y se instalara en el playoff por un lugar en la fase de liga.

En el playoff, el Gent se cruzó con el Hibernian escocés. El primer encuentro, disputado el 20 de agosto en Bélgica, terminó 0-0, por lo que la clasificación quedó completamente abierta para la vuelta. La definición llegó este 27 de agosto donde con gol incluido de "Yayita", el equipo belga se llevó el pase con una victoria de 3-2.

Rivales del KAA Gent en la Conference League