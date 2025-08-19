BALONCESTO Selección Baloncesto Panamá -  19 de agosto de 2025 - 08:41

Copa Latina 2025 vuelve a la Arena Roberto Durán con Panamá enfrentando a Argentina

La Copa Latina 2025 vuelve a la Arena Roberto Durán luego que la jornada de ayer tuvo que disputarse en el COS Sports Plaza.

FEPABA

La Copa Latina 2025 vuelve a la Arena Roberto Durán luego que la jornada de ayer tuvo que disputarse en el COS Sports Plaza donde Brasil venció 89-65 a Argentina y la Selección de Baloncesto de Panamá cayó ante Uruguay por 85-74.

"La tubería fue recompuesta y el partido será en la Arena Roberto Durán", dijo Abdiel Blanco, presidente de FEPABA.

"Ese último cuarto creo que fue el partido, porque estábamos haciendo todo bien y yo estoy muy contento porque fue el primero que nosotros jugamos juntos", dijo Trevor Gaskins. "Es algo diferente para mí el grupo de la AmeriCup, ellos tienen que aprender muy rápido", añadió el capitán del quinteto panameño.

Partidos para hoy en la Copa Latina 2025

  • Brasil vs Uruguay a las 6:30 P.M.
  • Panamá vs Argentina a las 9:00 P.M.

Ambos encuentros en vivo por la señal de COS

