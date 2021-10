"No me interesa ir al Mundial", señala José Rodríguez 'El Ruki' sobre esta Panamá

"No me interesa ir al Mundial", señala José Rodríguez 'El Ruki' sobre

"A mi no me interesa ir al Mundial, me interesa que este equipo este mejor y en cuatro años tengamos una mejor selección", dijo José Rodríguez 'El Ruki' en A La Candela.

Por otro lado Samuel Anthony señala "Yo me quedo con ir al Mundial, la Thomaseta juega mejor pero, no menosprecien lo que hizo Bolillo".

Panamá-Canadá

Luego de la victoria ante Estados Unidos en casa, la selección de Panamá buscará arrebatarle puntos a Canadá, que viene de empatar 0-0 ante Jamaica en Kingston por la quinta fecha del Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Antes de este encuentro que se disputará en el BMO Field de Toronto, Panamá está ocupando el tercer lugar de la tabla de la fase final de eliminatorias Concacaf con 8 puntos, mientras que Canadá es cuarto con 7 unidades, por lo cual este será un duelo directo.

Fecha, hora y dónde seguir Canadá - Panamá por las Eliminatorias a Qatar 2022

Fecha: Miércoles, 13 de octubre

Lugar: BMO Field, Toronto

Hora: 6:30 p.m.

Transmisión: Sintoniza el Análisis Informal de A La Candela por el canal de YouTube de Deportes RPC