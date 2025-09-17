Mundial de Atletismo 2025: Gianna Woodruff establece récord sudamericano y avanza a la final

La panameña Gianna Woodruff se clasificó a la final de los 400 metros con vallas del Mundial de Atletismo 2025 que se realiza en Tokio ganando su heat y estableciendo un récord sudamericano con tiempo de 52.66 superando a la estadounidense Jasmine Jones que registró 53.01

La atleta tenía un registro personal de 53.69 logrado en el 2022 en Eugene.

En las semifinales Woodruff fue la tercera de su serie con un tiempo de 54.60 y undécima más rápida en el global de las 24 semifinalistas.

La final se disputará este viernes en el Estadio Olímpico de Tokio donde buscará medalla. Este evento será transmitido por la señal de COS a partir de las 7:00 A.M.