El Inter Miami cobró venganza de Seattle con goles de Lionel Messi y Jordi Alba

En un rápido reencuentro tras la volcánica final de la Leagues Cup, el Inter Miami derrotó el martes 3-1 al Seattle Sounders en la liga norteamericana (MLS), con goles de Lionel Messi y Jordi Alba.

El lateral español abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) en el minuto 12 tras una asistencia de Messi y después devolvió el favor habilitando al astro argentino para el segundo tanto en el 41.

A los 38 años, Messi suma 20 dianas en 21 jornadas disputadas en esta temporada. El capitán albiceleste se encuentra a sólo un gol del máximo artillero de la MLS, el inglés Sam Surridge (Nashville), que ha disputado nueve partidos más que la exestrella del Barcelona.

El argentino Rodrigo De Paul se anotó también una asistencia el martes con un preciso tiro de esquina que el estadounidense Ian Fray convirtió en el 3-0 en el 52.

El joven mediocampista mexicano Obed Gómez descontó para Seattle en el 69, en un duelo que no tuvo la tensión de la final de la Leagues Cup vivida sólo 16 días antes.

El equipo de Javier Mascherano, que peleaba entonces por su segundo título de esa competición, sufrió una dura derrota 3-0 tras la cual se armó una trifulca por la que Luis Suárez fue sancionado en ese torneo y en la MLS.

El triunfo del martes permite que el Inter recobre aire en la MLS tras la paliza 3-0 recibida el sábado ante el Charlotte FC y ascienda tres posiciones en la clasificación.

Miami es ahora quinto de la Conferencia Este con 49 puntos, ocho menos que el líder Philadelphia Union pero con tres partidos todavía pendientes.

Javier Mascherano valora la victoria del Inter Miami

"Es una victoria importante y necesaria", subrayó Mascherano. "Era un gran rival que nos sacó la posibilidad de ganar un torneo hace un par de semana. Hicimos el partido que teníamos que jugar".

"No nos gusta vernos en esta posición", recalcó El Jefecito sobre el lugar que ostenta el Inter en la tabla con siete jornadas por jugar antes de los playoffs.

"Nos quedan siete finales y nuestro objetivo es ganar los siete para terminar primeros de la conferencia", remarcó.

