MLB: Iván Herrera llegó al "centenar de imparables" en el 2025

El panameño Iván Herrera, pelotero profesional de los Cardenales de San Luis, pegó la noche del martes su imparable 100 de la campaña 2025 de las Grandes Ligas (MLB).
El imparable 100 de Iván llegó en la victoria de los Cardenales 3-0 ante los Rojos de Cincinnati, enfrentando al lanzador Andrew Abbott en la baja del primer episodio en el Busch Stadium.
Números impresionantes de Iván Herrera en la MLB 2025
El receptor de 25 años tiene un promedio ofensivo de .283, producto de 100 hits en 353 turnos al bate, 13 dobles, 16 cuadrangulares, 58 carreras empujadas 46 anotadas, 37 bases por bolas, 79 ponches y 8 bases robadas.