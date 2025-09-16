Champions League Champions League -  16 de septiembre de 2025 - 17:57

Champions League: "Para mí es penalti", dijo Kylian Mbappé

“Quiero que vayamos juntos en la misma dirección para ganar títulos”, dijo Kylian Mbappé, tras marcar dos goles en la Champions League.

Foto: Real Madrid

El delantero fue el gran protagonista del encuentro al marcar los dos goles que dieron la victoria al equipo blanco y con los que llega a los 50 como madridista: “Es un placer estar aquí y vivir otra noche de Champions. Una noche un poco complicada porque fuimos 10 durante un rato, pero sacamos ese espíritu de la Champions en el Bernabéu. Siempre es así en el Bernabéu, pasa lo que pasa. Tenemos siempre la esperanza de poder ganar. Hoy ganamos y estamos muy felices”, dijo el francés.

“Me siento muy bien. No pienso mucho en ser el líder, pienso en ser yo. Quiero ayudar a mis compañeros y al equipo. Son cosas que vienen de manera natural, eso no se pide. Me siento bien en el equipo. Hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero poder ayudar a sacar su mejor versión. Quiero que vayamos juntos en la misma dirección para ganar títulos”, añadió.

Kylian Mbappé responde alto y claro sobre el penal

Mbappé también se refirió a la mano de Facundo Medina, que terminó transformando en gol para firmar su doblete de penal y darle el triunfo al Madrid.

“El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que se pitan todas y luego no. Es complicado encontrar una lógica. Seguimos la regla y si es penalti es penalti. Para mí lo es, pero puedo entender que haya gente que diga que no lo es, todo el mundo está perdido con esa regla. O es mano o no lo es. Pero si se pita penalti yo lo tiro y lo meto, ya está”.

FUENTE: REAL MADRID

