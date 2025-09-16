Champions League: "Para mí es penalti", dijo Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fue elegido MVP del partido en la victoria del Real Madrid 2-1 ante el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo, correspondiente a la primera jornada de la Champions League.
“Me siento muy bien. No pienso mucho en ser el líder, pienso en ser yo. Quiero ayudar a mis compañeros y al equipo. Son cosas que vienen de manera natural, eso no se pide. Me siento bien en el equipo. Hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero poder ayudar a sacar su mejor versión. Quiero que vayamos juntos en la misma dirección para ganar títulos”, añadió.
Kylian Mbappé responde alto y claro sobre el penal
Mbappé también se refirió a la mano de Facundo Medina, que terminó transformando en gol para firmar su doblete de penal y darle el triunfo al Madrid.
“El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que se pitan todas y luego no. Es complicado encontrar una lógica. Seguimos la regla y si es penalti es penalti. Para mí lo es, pero puedo entender que haya gente que diga que no lo es, todo el mundo está perdido con esa regla. O es mano o no lo es. Pero si se pita penalti yo lo tiro y lo meto, ya está”.
FUENTE: REAL MADRID