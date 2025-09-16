Champions League: "Para mí es penalti", dijo Kylian Mbappé

El delantero fue el gran protagonista del encuentro al marcar los dos goles que dieron la victoria al equipo blanco y con los que llega a los 50 como madridista: “Es un placer estar aquí y vivir otra noche de Champions. Una noche un poco complicada porque fuimos 10 durante un rato, pero sacamos ese espíritu de la Champions en el Bernabéu . Siempre es así en el Bernabéu, pasa lo que pasa. Tenemos siempre la esperanza de poder ganar. Hoy ganamos y estamos muy felices”, dijo el francés.

“Me siento muy bien. No pienso mucho en ser el líder, pienso en ser yo. Quiero ayudar a mis compañeros y al equipo. Son cosas que vienen de manera natural, eso no se pide. Me siento bien en el equipo. Hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero poder ayudar a sacar su mejor versión. Quiero que vayamos juntos en la misma dirección para ganar títulos”, añadió.

Kylian Mbappé responde alto y claro sobre el penal

Mbappé también se refirió a la mano de Facundo Medina, que terminó transformando en gol para firmar su doblete de penal y darle el triunfo al Madrid.

“El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que se pitan todas y luego no. Es complicado encontrar una lógica. Seguimos la regla y si es penalti es penalti. Para mí lo es, pero puedo entender que haya gente que diga que no lo es, todo el mundo está perdido con esa regla. O es mano o no lo es. Pero si se pita penalti yo lo tiro y lo meto, ya está”.

FUENTE: REAL MADRID