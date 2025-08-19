Copa Latina 2025: Panamá cayó ante Uruguay en su estreno

La selección de baloncesto de Panamá no pudo ante Uruguay en su primer duelo disputado en la Copa Latina 2025, con un marcador de 87-74 en el COS Sport Plaza.

El equipo sudamericano vino de atrás para remontar a "La Roja Sin Mangas" dirigido por el entrenador Gonzalo García, que tuvo que ver acción en un nuevo escenario, tras lo sucedido en la Arena Roberto Durán.

Reacciones del capitán de Panamá en la Copa Latina

"Ese último cuarto creo que fue el partido, porque estábamos haciendo todo bien y yo estoy muy contento porque fue el primero que nosotros jugamos juntos", dijo Trevor Gaskins. "Es algo diferente para mí el grupo de la AmeriCup, ellos tienen que aprender muy rápido", añadió el capitán del quinteto panameño.

Ahora, el quinteto panameño, los anfitriones verán acción por segunda vez en el torneo, esta vez ante Argentina y el escenario será la Arena Roberto Durán, la sede principal del torneo, que tuvo un problema en una tubería, lo que no permitió jugar el domingo y el cambio de cancha para el partido de lunes.

"La tubería fue recompuesta y el partido será en la Arena Roberto Durán", dijo Abdiel Blanco, presidente de FEPABA después del partido entre Panamá y Uruguay.