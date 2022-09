NBA: Lonzo Ball tendrá cirugía en su rodilla izquierda

La situación de Lonzo Ball de los Chicago Bulls sigue complicándose en la NBA. Si a principios de septiembre supimos que era duda para iniciar la temporada, ahora podemos casi certificar que no iniciará el curso 2022-23 junto a sus compañeros. Según informa Shams Charania de The Athletic, el base se someterá en los próximos días a una cirugía en la rodilla izquierda, articulación que no será evaluada nuevamente hasta pasadas entre cuatro y seis semanas. Teniendo en cuenta que quedan justo cuatro semanas para el comienzo de la temporada regular, verle de corto en el estreno de los Bulls sería prácticamente un milagro.