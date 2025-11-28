Panamá cae ante Uruguay en el inicio de las eliminatorias al Mundial 2027

En el inicio de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027, la Selección de Uruguay superó por marcador de 93 a 60 a Panamá ; en el primer partido de la primera ventana del Grupo D y que tuvo como escenario la Arena Roberto Durán.

Los mejores a la ofensiva por Uruguay fueron Luciano Parodi con 23 puntos, seis rebotes, todos defensivos, dio seis asistencias, dos faltas personales y un robo de pelota; Nicola Pomoli con 16 tantos, tomó cinco rebotes, cuatro defensivos; una asistencia, tres faltas, una pérdida, dos robos, un bloqueo y Santiago Vescovi aportó con 11 unidades, un rebote defensivo, dos asistencias, cuatro faltas personales, una pérdida y tres robos de balón.

Por Panamá, los más destacados fueron Ricardo Lindo Jr. con doble-doble, encestó 14 tantos, fue el líder debajo de los tableros con diez rebotes, siete fueron defensivos, una asistencia, dos faltas, una pérdida y recetó tres tapones; el centro Akil Mitchell también anotó 14 puntos, atrapó siete rebotes, seis fueron defensivos; tres faltas, cuatro pérdidas y dos robos, el armador Jhivvan Jackson con 12 unidades, cuatro rebotes, todos defensivos; dio cuatro asistencias, una falta personal, cinco pérdidas, un robo y el centro Eric Romero coló 9, tres rebotes, todos defensivos; una asistencia, una falta y tres pérdidas de balón.

Panamá buscará la revancha el domingo

Las dos selecciones volverán a medirse este domingo 30 de noviembre a las 7:40p.m. en el Antel Arena de Montevideo, en la segunda fecha del Grupo D y será transmitido en directo por COS.

Uruguay ganó el sexto de sus últimos siete partidos fuera de casa en la primera ronda en los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo. Además, por tercera vez consecutiva, ganó su primer partido como visitante en esta etapa. Por su parte, Panamá sumó su tercer revés cuando debuta en los Clasificatorios. Cabe destacar que desde 1970 a la fecha, Uruguay y Panamá se han enfrentado en 17 ocasiones, con esta victoria los uruguayos toman ventaja 9 a 8, siendo una rivalidad en la historia muy pareja entre ambos equipos.

La delegación panameña viajó la tarde de hoy viernes 28 de noviembre a las 12:16p.m., en vuelo CM125 de Copa Airlines a la ciudad de Montevideo, para celebrar su siguiente compromiso en el cierre de la primera ventana.

