Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí deja en el camino a Los Santos y avanza a semifinales

La novena de Chiriquí se hizo fuerte en casa y selló su clasificación a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, luego de vencer 5-4 a Los Santos en el sexto partido de la serie en la ronda de 8.

Los chiricanos se llevaron la serie 4-2 y lograron certificar su pase en el Estadio Kenny Serracín.

Joans Montenegro fue la figura clave a la ofensiva, conectando de 5-4 (1 doble) con 1 carrera anotada, además del buen aporte de refuerzo Omar Vargas, quien pegó de 2-1 con 1 empujada, 2 anotadas y 2 bases por bolas.

Los santeños fabricaron 1 carrera en el tercero y 3 en el séptimo, mientras que los chiricanos hicieron 2 en el segundo, 1 en el tercero, 1 en el sexto y 1 en el octavo.

Juan Lozada se acreditó la victoria, tras lanzar 1.0 episodio en blanco y Joan Montenegro el salvamento.

Llave definida en semifinales - Béisbol Juvenil 2026

Los dirigidos por el ex Grandes Ligas Ángel Chávez se medirán a Coclé, actual bicampeón del torneo y con los cuales tienen una deuda pendiente, tras perder la Serie Final 4 juegos a 1 en la temporada 2025.

La "Leña Roja" eliminó a Chiriquí Occidente en la ronda de 8, barriéndolos en cuatro juegos.

El primer duelo de esta llave semifinal se jugará el lunes 9 de febrero en el Estadio Remón Cantera (7:00 pm).