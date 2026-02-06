Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 5 de febrero FOTO / SERIE DEL CARIBE

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el jueves 5 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.

Cangrejeros de Santurce venció a Federales de Chiriquí ocho carreras por tres, en el partido que abrió la última jornada de la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrado en el Estadio Panamericano de esta ciudad, y aseguró su boleto a las semifinales de este viernes.

