Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 5 de febrero

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el jueves 5 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.
Los Tomateros de Culiacán protagonizaron una espectacular remontada al fabricar un rally de seis carreras en el octavo episodio para imponerse 10-7 a los Leones del Escogido, que de esta manera perdieron su invicto y quedaron con récord de 3-1.
Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026
Equipo - Ganados - Perdidos
- República Dominicana 3 - 1
- México Rojo 3 - 1
- Puerto Rico 2 - 2
- Puerto Verde 2 - 2
- Panamá 0 - 4