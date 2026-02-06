SERIE DEL CARIBE Béisbol -  6 de febrero de 2026 - 08:45

Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 5 de febrero

Repasa como marcha la tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026, tras cumplirse el quinto día de competencia.

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el jueves 5 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.

Cangrejeros de Santurce venció a Federales de Chiriquí ocho carreras por tres, en el partido que abrió la última jornada de la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrado en el Estadio Panamericano de esta ciudad, y aseguró su boleto a las semifinales de este viernes.

Los Tomateros de Culiacán protagonizaron una espectacular remontada al fabricar un rally de seis carreras en el octavo episodio para imponerse 10-7 a los Leones del Escogido, que de esta manera perdieron su invicto y quedaron con récord de 3-1.

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026

Equipo - Ganados - Perdidos

  1. República Dominicana 3 - 1
  2. México Rojo 3 - 1
  3. Puerto Rico 2 - 2
  4. Puerto Verde 2 - 2
  5. Panamá 0 - 4
