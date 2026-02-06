Béisbol Juvenil 2026: Resultados del jueves 5 de febrero

Repasa los resultados que se dieron este jueves 5 de febrero en la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Los "Vaqueros" terminaron su labor con su cuarta victoria, luego de iniciar abajo en la serie, ante el rival que clasificó en la octava posición, pero que vendió cara su derrota.
El desempate se vivió con emociones en el Estadio Nacional Rod Carew, con un triunfo en episodios extras de Panamá Metro por pizarra de 6-3 ante los "Potros" de Panamá Este.
Resultados del jueves 5 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste 8 - 2 Herrera
- Panamá Metro 6 - 3 Panamá Este